Zaradi požara so evakuirali 500 ljudi na otoku La Palma

Zaradi gozdnega požara so danes na španskem kanarskem otoku La Palma najmanj 500 ljudi z njihovih domov odpeljali na varno. Ogenj je zgodaj zjutraj izbruhnil v bližini kraja Puntagorda na severozahodu otoka. Zaradi sušnosti in močnega vetra so se plameni hitro širili, je povedal župan mesta Vicente Rodriguez.

Ker se smer vetra vseskozi spreminja, gasilcem požara še ni uspelo spraviti pod nadzor. Zgorelo naj bi najmanj 11 hiš, 140 hektarjev površin naj bi bilo uničenih.

Najzahodnejši od Kanarskih otokov je bil leta 2021 več mesecev na naslovnicah medijev, ker je tam ležeči vulkan Tajogaite bruhal lavo, ki se je nato kot žareča reka valila v smeri morja. Najmanj 7000 ljudi je takrat zbežalo z domov, lava je prekrila več kmetij, nasadov banan in vinogradov.