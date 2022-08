Zaradi požarov poškodovanih trinajst ljudi v Španiji

V uničujočih požarih v španski pokrajini Valencia je bilo v torek poškodovanih enajst potnikov vlaka, med njimi trije huje. Na tem območju sta po pisanju časnika La Vanguardia poškodbe utrpela tudi dva gasilca. Ti požari in ogenj nekoliko južneje sta skupno uničila že več kot 15.000 hektarjev gozda in grmičevja, evakuirali so okoli 2000 ljudi. Regionalni vlak se je moral po poročanju španskih medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, v torek zaradi gostega dima ustaviti blizu kraja Bejis kakih 60 kilometrov severozahodno od mesta Valencia.

Strojevodja se je zaradi dima odločila vrniti na začetno postajo in šla z enega konca vlaka na drugega, a je nekaj potnikov ob kratkem postanku v paniki poskakalo iz vagonov. Trije so pri tem utrpeli hude opekline, osem pa jih je bilo lažje poškodovanih.

Nekoliko južneje, blizu kraja Vall d'Ebo, je požar, ki je izbruhnil v soboto, po navedbah gasilcev doslej uničil 11.000 hektarjev gozda. Z območja požara se dvigajo stebri dima, ki jih je videti od daleč, oblaki dima pa so po poročanju medijev dosegli celo okoli 300 kilometrov oddaljeni otok Mallorca.

V Španiji je zaradi več mesecev trajajoče suše, visokih temperatur in suhega zraka od junija pustošilo že več sto požarov. Po navedbah dpa letošnji požari v Španiji veljajo za najbolj uničujoče, odkar v državi zbirajo podatke o tem.