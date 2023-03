Zaradi sodre trčil v varnostno ograjo in se prevrnil na streho

Koprski policisti so včeraj malo po 15. uri bili obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti pred izvozom za Postojno v smeri proti Ljubljani. Ugotovili so, da je zaradi sodre 57-letnega voznika osebnega avtomobila začelo zanašati, pri čemer je trčil v varnostno ograjo. Avtomobil se je prevrnil na streho in še naprej drsel po vozišču, nato je trčil še v tovorno vozilo. Voznik in sopotnica sta bila lažje poškodovana. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog. Avtocesta je bila zaprta za promet skoraj dve uri, nastajali do več kilometrov dolgi zastoji.