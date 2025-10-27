Zaradi umora v Novem mestu odstopila dva ministra

Po sobotnem nočnem nasilnem dogodku, v katerem je bil v Novem mestu ubit 48-letni moški, sta slovenska ministrica za pravosodje Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar danes odstopila. Odstop sta ponudila premierju Robertu Golobu ki ga je takoj sprejel. Zaradi suma umora so aretirali pripadnika romske skupnosti. Umorjeni je oče, ki je na zabavo v lokal v Novem mestu, prišel po sina.

Kot je v izjavi po izrednem sestanku na vladi dejal Golob, do tega tragičnega dogodka ne bi smelo priti. Že jutri bo o odstopih obeh ministrov seznanil državni zbor in v naslednjih dneh predlagal novi imeni. »Ljudje imajo pravico do varnosti in ta pravica včeraj ni bila uresničena,« je dejal premier.

Ob tem je zagotovil, da bo storilec, ki ga je policija, kot rečeno, že prijela, za svoja dejanja odgovarjal. »Vem, da danes vsi čutimo žalost, jezo, tudi strah. To je razumljivo. Pa vendar ne smemo dopustiti, da bi se ta bolečina sprevrgla v maščevanje ali sovraštvo. To bi le poglobilo rane in razklalo družbo,« je dejal.

Umor v Novem mestu močno odmeva v Sloveniji. Stranka SDS Janeza Janše napoveduje protestni shod v središču Ljubljane, protest bo tudi v Novem mestu na pobudo tamkajšnje občine.