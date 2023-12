Zasegli 210 ton spornih peletov

Finančni policisti iz Portogruara so v sklopu preiskave, ki jo vodi pordenonsko državno tožilstvo, zasegli 210 ton peletov, ki ne ustrezajo varnostnim predpisom. Tovor so odkrili na tovornjaku s priklopnikom, ki je bil ustavljen na počivališču Fratta na avtocesti A4 v smeri Benetk. Med kontrolo jim je voznik tovornjaka slovaških registrskih tablic izročil prevozne dokumente, ki so se jim zazdeli sumljivi. Na njih so opazili več izbrisov, poleg tega so bili navedeni datumi neskladni z opravljeno vožnjo, pri čemer so se odločili za temeljitejšo preiskavo. V priklopniku so v plastičnih vrečah odkrili tovor za skupnih 21 ton peletov, na katerih je bila oznaka ENplus® A1, ki zagotavlja najboljšo kvaliteto. Ugotovili pa so, da je bila slovaškemu proizvajalcu že od oktobra prepovedana uporaba omenjene oznake, ker peleti ne dosegajo evropskih standardov. Tovor so zasegli.

Finančni policisti so v sodelovanju z mednarodnimi varnostnimi organi tudi ugotovili, da so podobne tovore peletov v preteklih dneh že oddali prodajalcem v Italiji zlasti na območju Lombardije. Pordenonsko državno tožilstvo je zato odredilo več preiskav na območju Bergama, Cremone in Mantove, pri čemer so zasegli še dodatnih 190 ton peletov.

Pelete preiskujejo v laboratoriju, da bi ugotovili morebitno prisotnost škodljivih snovi, ki bi lahko bile škodljive za zdravje uporabnikov.