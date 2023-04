Zasegli so mu skoraj milijon in pol evrov premoženja

Tržaški finančni policisti so iz preventivnih razlogov na podlagi protimafijskega zakona zasegli premoženje v skupni vrednosti skoraj enega milijona in pol evrov večkratnemu obsojencu, ki trenutno živi v Nettunu. Med letoma 2002 in 2021 je v FJK storil več kaznivih dejanj, med drugim goljufije, preprodaje ukradenega blaga, recikliranja denarja in utaje davka IVA pri luksuznih vozilih na evropskem trgu. Varnostni organi so mu že večkrat odvzeli prostost.

Na podlagi odločbe o zasegu, ki jo je izdalo tržaško sodišče, so med drugim zasegli bančni tekoči račun, ki ga je odprl v Avstriji, dve luksuzni nepremičnini, eno z bazenom, v Rimu in Latini, pet luksuznih avtomobilov in deset luksuznih ur za skupnih 1,4 milijona evrov.

Finančni policisti so preiskali tudi premoženje ostalih družinskih članov, pri čemer so ugotovili, da so kljub visokemu standardu življenja prijavljali skromne dohodnine in da je v obdobju dvajsetih let neskladje presegalo 4 milijone evrov. Finančni policisti so tudi ugotovili, da je nezakonite zaslužke, ki jih je deloma hranil v tujini, vlagal v naložbe za nakup avtomobilov in nepremičnin tudi preko nalašč ustanovljenih družb, ki jih je vodila žena ali drugi slamnati lastniki, da bi se izognil pravici.