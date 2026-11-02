»Obsodba fašizma pomeni priznanje resnice«

Ob dnevu spomina na mrtve se je v nedeljo večje število ljudi udeležilo spominske slovesnosti na pokopališču v Gonarsu, kjer od leta 1973 stoji spomenik v spomin na žrtve tamkajšnjega fašističnega koncentracijskega taborišča, kamor so med drugo svetovno vojno italijanski okupatorji pošiljali zlasti slovenske in hrvaške civiliste, ki so jih zajeli med racijami na okupiranem ozemlju nekdanje Jugoslavije. V fašističnem taborišču, ki je delovalo do kapitulacije in v katerem je bilo zaprtih na tisoče ljudi, je zaradi lakote in bolezni umrlo več kot 500 civilistov, med temi je bilo vsaj 70 novorojenčkov.

Na srhljive vzporednice med drugo svetovno vojno in aktualnim dogajanjem je opozarjal napis, ki ga je med spominsko slovesnostjo v rokah držal eden izmed udeležencev. »Včeraj Ljubljana, danes Gaza – ista roka,« je bilo mogoče prebrati na plakatu.

Na spominski slovesnosti, ki se je tradicionalno udeležujejo tudi predstavniki slovenskih in hrvaških oblasti, je med drugimi spregovoril župan Gonarsa Ivan Boemo, ki je prav tako poudaril pomen ohranjanja spomina, da bi se grozote iz preteklosti ne ponovile. V povezavi s krutostmi, ki so se dogajale začasa fašizma, je dejal, da gre za dejstva, ki jih je treba prepoznati brez oklevanja ali dvoumnosti.

»Obsodba fašizma in vsakršne oblike preganjanja ali zatiranja ne pomeni ponovnega odpiranja ran: pomeni priznanje resnice, vrnitev dostojanstva žrtvam in obrambo vrednot, na katerih smo zgradili našo demokracijo. Spominjanje ni le poklon vsem tistim, ki so trpeli ali izgubili življenje, pomeni predvsem učenje iz napak preteklosti, da nove generacije ne bi bile prisiljene v doživljanje istih tragedij,« je dejal Boemo.