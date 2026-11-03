Zlati sv. Just klimatologu Filippu Giorgiju

Letošnji že 60. zlati sveti Just bo šel v roke svetovno znanemu meteorologu in klimatologu Filippu Giorgiju, posebno priznanje oz. plaketo pa bo prejel komorni orkester Ferruccio Busoni, je odločil deželni novinarski sindikat Assostampa, potem ko je ožji odbor pod vodstvom predsednika deželne Novinarske zbornice Furia Baldassija opravil izbor kandidatov za nagrado.

Filippo Giorgi se je sicer rodil v Lucci leta 1959, vendar sta njegovo življenje in delo neločljivo povezana s Trstom, kjer je aktiven že več desetletij, nazadnje kot direktor oddelka za fiziko zemlje Mednarodnega centra za teoretsko fiziko (ICTP) Abdus Salam. Giorgi je med drugim razvil prvi deželni klimatski model, ki je omogočil predvidevanja o učinku podnebnih sprememb na posamezne dežele, piše v sporočilu sindikata Assostampa, kjer obenem poudarjajo, kako je letošnji prejemnik zlatega svetega Justa med letoma 2002 in 2015 bil edini italijanski znanstvenik v izvršnem odboru Medvladnega panela o podnebnih spremembah (IPCC) in je kot tak eden od prejemnikov Nobelove nagrade za mir skupaj z bivšim podpredsednikom ZDA Alom Gorom leta 2007. Poleg tega je prejel tudi medaljo Alexandra von Humboldta, ki mu jo je Evropska zveza za geoznanosti podelila zaradi temeljnega doprinosa k preučevanju podnebja v državah v razvoju. Giorgi je tudi popularizator znanosti in zagovornik strateške vloge Trsta kot mednarodne znanstvene prestolnice in kraja dialoga za raziskovalce iz držav v razvoju, so še poudarili pri novinarskem sindikatu.

Nagrado za Giorgija je predsednik sindikata Assostampa Carlo Muscatello utemeljil s trditvijo, da v času podnebnih sprememb preučevati in poznati podnebje pomeni razumevati svet, v katerem živimo, analizirati spremembe pa pomeni prevzeti odgovornost za zaščito. Nagraditi klimatologa pa pomeni ne samo nagraditi znanstvenika, ampak osebo, ki nam s pomočjo znanja pomaga brati prihodnost, je še dejal Muscatello.

Novi komorni orkester Ferruccio Busoni, ki je lani praznoval 60-letnico obstoja, pa velja za enega najbolj prestižnih italijanskih komornih sestavov in referenčna točka za promocijo glasbene produkcije v FJK. Ustanovil ga je Aldo Belli, trenutno pa ga vodi ustanoviteljev sin Massimo Belli, violinist in dirigent, repertoar pa obsega dela, ki gredo od baroka do sodobne glasbe s posebnim poudarkom na še neobjavljenih oz. redko izvajanih delih krajevnih in širše italijanskih avtorjev, kot so Tartini, Vivaldi, Cambini ali Galuppi. Orkester je v vseh teh desetletjih sodeloval s solisti svetovnega slovesa, med katerimi so Salvatore Accardo, Domenico Nordio, Uto Ughi, Bruno Giuranna, Mario Brunello, Laura De Fusco in številni drugi.

Za predsednika deželnega novinarskega sindikata pa je posebno priznanje za orkester Busoni priznanje odličnemu sestavu, ki glasbo uporablja kot univerzalen jezik, ki je sposoben prekoračiti meje, združevati kulture in predstavljati italijansko kulturno identiteto v svetu. Nagrado, ki jo od leta 1967 podeljujeta najprej Združenje tržaških kronistov, nato pa sindikat Assostampa v sodelovanju z Občino Trst in ob podpori Fundacije CRTrieste, bodo izročili v prihodnjih tednih v dvorani tržaškega občinskega sveta.