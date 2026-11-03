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Burja

Burja »ukradla« elektriko Mačkoljam, Prebenegu in Križpotu

Težavo odpravljajo, je zagotovil župan Aleksander Coretti. Vzpostavili so električne generatorje

Jaruška Majovski |
Breg |
3. nov. 2026 | 11:27
    Burja »ukradla« elektriko Mačkoljam, Prebenegu in Križpotu
    Prebeneg, fotografija je simbolična (ARHIV)
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V noči na torek, približno ob 23.30, so gospodinjstva v Mačkoljah, Prebenegu in Križpotu ostala brez elektrike. V jutranih urah se je izkazalo, da je šlo za posledico močnih sunkov burje, je danes potrdil dolinski župan Aleksander Coretti in hkrati sporočil, da je odpravljanje težave v teku. »V približno polovici Mačkolj je elektrika že nazaj, v preostalih krajih bo ponovno vzpostavljena v prihodnjih urah,« je dejal. Povedal je, da so v tesnem stiku z družbo Enel, ki upravlja z električnim omrežjem. V kraje, kjer je prišlo do izpada elektrike, so pripeljali električne generatorje in jih postavili na različne konce vasi, postopoma jih vklapljajo. Župan Coretti je zagotovil, da razvoju dogodkov pozorno sledijo.

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