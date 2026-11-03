Bodiroga nosi Trst v srcu, morda bo predsednik Srbije

Dejan Bodiroga je ostal v zelo lepem spominu ljubiteljev tržaške košarke. Bil je član »zlate ekipe« Stefanela, ki je pod taktirko trenerja Boše Tanjevića žela velike uspehe in je leta 1994 osvojila italijanski pokal. Bodiroga, ki je doma iz Zrenjanina v Srbiji, je nato prestopil v Real Madrid, za sabo ima odlično mednarodno košarkarsko kariero. Bil je tudi predsednik Eurolige.

Nekdanji košarkar, ki, kot pravi, nosi vedno Trst v srcu, je bil med pobudniki Študentske liste, ki je na nedavnih volitvah gladko premagala srbskega predsednika Aleksandra Vučića ter njegovo stranko. Na volitvah je kandidiral in bil izvoljen za poslanca. Srbski mediji menijo, da bi lahko Bodiroga postal minister v novi vladi, nekateri pa celo napovedujejo, da bo med resnimi kandidati za predsednika države.

Bodiroga ni edini iz srbskega športnega življenja, ki je odkrito podprl Študentsko listo ter se veselil njene velike volilne zmage. Med vsemi izstopa Novak Đoković, eden najboljših tenisačev na svetu, ki je od vsega začetka podprl študentske proteste proti Vučiću in to v času, ko se je zdel danes bivši predsednik Srbije nepremagljiv. Za politični preobrat v državi se je zavzel priljubljeni vaterpolist Dušan Mandić, Vučiću pa so v zadnjih mesecih obrnili hrbet tudi navijači beograjskih nogometnih klubov Partizan in Crvena zvezda.