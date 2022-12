Zasegli več kot 17.000 pretihotapljenih cigaret

Koprski kriminalisti so pred nedavnim, v noči na 28. november, vest pa so sporočili danes, zasegli 17.465 pretihotapljenih škatlic cigaret, pri čemer so bile utajene dajatve za skupnih 60.140,52 evra. Tri osebe so privedli pred preiskovalnega sodnika okrajnega sodišča v Kopru. Po zaslišanju so bile izpuščene na prostost. Tvegajo zaporno kazen od enega do desetih let in denarno kazen.

Trojico so zalotili na izogibališču ob cesti med Razdrtim in Senožečami, medtem ko je iz tovornega vozila s priklopnikom, severno makedonske registracije, ki ga je vozil 51-letni državljan Severne Makedonije, pretovarjala pretihotapljene cigarete v avtomobil seat altea, slovenskih registrskih tablic, v katerem sta bila 24-letni državljan Severne Makedonije z urejenim začasnim bivališčem v Sloveniji in 19-letna državljanka Severne Makedonije. Tovor cigaret so zasegli, nato so ga predali v hrambo finančni upravi. Naslednjega dne so kriminalisti temeljito preiskali tovorno vozilo in priklopnik, avtomobil ter stanovanje na območju Nove Gorice, pri čemer niso našli dodatnega pretihotapljenega blaga.