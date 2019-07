Zastava Slovenije ne more biti zastava manjšine

Vladni komisar v Furlaniji Julijski krajini in tržaški prefekt Valerio Valenti je Deželi FJK sporočil, da zastava Republike Slovenije ne more biti hkrati zastava slovenske narodne skupnosti v Italiji. Stališče je utemeljil z državno in deželno zakonodajo. »Zastava neke suverene države ni razpoložljiv simbol,« je prefekt zapisal v pismu, naslovljenem na predsednika deželnega sveta FJK. Ta se je na Valentija obrnil, potem ko je Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine predlagal vnos v deželni zakon iz leta 2001 omembe, da je slovenska nacionalna zastava obenem tudi zastava slovenske manjšine v Italiji. Stranka Slovenske skupnosti je po prejemu prefektovega stališča že zaprosila za pravno mnenje. Odzvali sta se tudi krovni organizaciji, SKGZ in SSO. Ti sta lani spodbudili Paritetni odbor, naj osvoji njun predlog zastave manjšine, ki naj bo zastava matične države. Paritetni odbor je nato decembra lani posredoval pri predsedniku deželnega sveta, zato da sproži postopek, na osnovi katerega bo slovenski narodni skupnosti priznana zastava, v kateri se prepoznava.