Zastrupljen z dimom na strehi industrijske hale

Ko je opravljal dela na strehi industrijske hale, je nenadno zagorelo in je vdihnil dim, pri čemer se je zastrupil. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj popoldne posredovali v kraju San Quirino na Pordenonskem, kjer so na mestu oskrbeli moškega, starega okrog 50 let, ki so mu s strehe pomagali gasilci. Nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci preiskujejo vzroke nesreče, na kraju so bili tudi karabinjerji iz Sacileja.