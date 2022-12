Zaživela je Zamejska gospodarska organizacija

V hotelu Maestoso v Lipici je danes dopoldne zaživela Zamejska gospodarska koordinacija, katere namen je medsebojno povezovanje, mreženje, sodelovanje in izmenjava informacij, znanja ter dobrih praks skupnega gospodarskega ekosistema.

Dogovor so podpisali predstavniki slovenskih gospodarskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške Benjamin Wakounig (Slovenska gospodarska zveza iz Celovca), Saša Muminović (Slovensko-hrvaški poslovni klub), Barbara Riman (Zveza slovenskih društev na Hrvaškem), Robert Frandolič (Slovensko deželno gospodarsko združenje v Italiji) in Tamas Kovacs (Razvojna agencija Slovenska krajina na Madžarskem) skupaj s slovenskima ministroma Matjažem Hanom (gospodarski razvoj in tehnologija) in Matejem Arčonom (Slovenci v zamejstvu in po svetu). Podpisniki so dogodek označili za zgodovinskega, saj bo Zamejska gospodarska koordinacija okrepila vključevanje v širše evropske povezave in povezave z drugimi gospodarskimi subjekti, predvsem pa gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Slovenci v sosednjih državah, ki predstavljajo naravno gospodarsko zaledje Slovenije in so za le-to izjemnega pomena, predstavljajo velik gospodarski potencial in so nosilci regionalnega razvoja. S podpisom dogovora se ohranja slovenski narodni in kulturni prostor, hkrati se širi slovenski gospodarski prostor, je bilo še rečeno. Koordinacija bo morala tudi pripraviti konkreten letni akcijski načrt, za kar bo zadolžen poseben koordinacijski odbor.