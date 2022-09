Zbirajo zgodbe, ki so skozi zgodovino zaznamovale ljudi

Društvo Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč bo septembra skupaj s Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem in zavodom Epiona pričel z izvajanjem projekta »Moja zgodba iz tišine«. Namen projekta je ozaveščanje spominov in krivic obalno-kraškega območja, ki so se skozi zgodovino dogajale tako na eni kot na drugi strani meje. Ideja za projekt izhaja iz knjige V tišini spomina, ki obravnava eno najbolj tabuiziranih obdobij slovenske zgodovine po drugi svetovni vojni, t.i. »Eksodus« (večinoma) italijanskega prebivalstva iz Istre.

»Pojav nas je zanimal v povezavi s psihoterapevtsko vlogo travme, ki je pomemben dejavnik pri razumevanju duševnega zdravja širše skupine ljudi. Interdisciplinarno sodelovanje v okviru projekta smo si zamislili v obliki deljenja zgodb iz preteklosti, ki so zaznamovale generacijo starejših oseb iz obalno-kraške regije,« so zapisali.

Zbirali bodo tiste zgodbe, ki so bile zamolčane, boleče ali krivične in ki so bile utišane zaradi političnih, osebnih ali drugih razlogov. Raziskovali bomo kako je to vplivalo na duševno zdravje posameznikov. Na podlagi zgodb bodo z udeleženci izvedli serijo petih delavnic, v okviru katerih bodo tem izkušnjam dali glas s pomočjo pripovedovanja zgodb in umetniških izraznih sredstev.

Zgodbe zbirajo preko spletne platforme www.mojazgodbaiztisine.si, na socialnih omrežjih (na Facebooku v skupini »Moja zgodba iz tišine« in Instagramu »Moja zgodba iz tišine«) ali preko pisem, ki jih bodo sodelujoči poslali po pošti z razglednico ali pismom (lahko tudi anonimno, v slovenščini in italijanščini).

Zbirajo zakopane zgodbe oseb iz Istre, Krasa in Trsta z naslednjimi vsebinami:

- življenjske preizkušnje vojnega in povojnega obdobja;

- zgodbe oseb, ki so kot pripadniki/pripadnice narodnostnih manjšin doživljali/doživljale zapletene situacije v okolju večinskega naroda;

- zgodbe ljudi, ki so po drugi svetovni vojni ostali/ostale v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ali, ki so se izselili/izselile, ali ki so se priselili/priselile.

Dokumentirane osebne zgodbe udeležencev in udeleženk projekta bodo izdali v publikaciji Utišani spomini. Posamezne osebne zgodbe in publikacija, s fotografijami udeležencev/udeleženk pa bo ob zaključku projekta predstavljena širši javnosti predvidoma spomladi 2023.

»Upamo, da bo projekt dobro sprejet, saj nas zelo zanima, kaj se je v resnici dogajalo z ljudmi v vojnem in povojnem obdobju in kako so različne preizkušnje vplivale na duševnost različnih posameznikov, hkrati pa tudi na več generacij širšega prostora Istre, Krasa

in Trsta«, pravi Manca Švara, vodja projekta iz Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper in zavoda Epiona.