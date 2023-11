Že nocoj padavine, v noči na petek izrazito poslabšanje vremena

Po odhodu včerajšnje vremenske fronte se je za krajši čas ozračje nekoliko ohladilo, marsikje v FJK je danes zjutraj tudi posijalo sonce. Toda že jutri zvečer (četrtek) bo naše kraje dosegla nova izrazita vremenska fronta in se bo vreme občutno poslabšalo. Pred njo bo z jugozahodnimi tokovi pritekal vlažen zrak, zato bo že danes popoldne (sreda) več oblakov, ponekod se bodo že pojavljale padavine, vmes bo lahko kakšna nevihta.

Tudi jutri čez dan bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Glavnino poslabšanja pričakujemo za jutrišnji večer, ko bo naše kraje dosegla izrazita vremenska fronta in bo ob njenem prehodu nastal globok ciklon v naši neposredni bližini. Arso je od jutrišnjega večera do petkovih popoldanskih ur za severozahod in jugozahod Slovenije objavil oranžno opozorilo zaradi močnega vetra in izdatnih padavin ter neviht. Podobno bo stanje v FJK. Pojavljale se bodo nevihte in bodo možni močni krajevni nalivi z obilnimi količinami padavin. Pihali bodo močni južni vetrovi.

Vreme se bo izboljšalo v petek zvečer, ko bo vremenska fronta zapuščala naše kraje.

V soboto bo zmerno oblačno, čez dan se bo oblačnost spet povečala. V noči na nedeljo bo naše kraje prešla še ena izrazita vremenska fronta. V noči na nedeljo in v nedeljo bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi močnejše nevihte z nalivi. Pihali bodo okrepljeni južni vetrovi. Čez dan bodo padavine oslabele in v popoldanskih urah povečini ponehale.