Ženevsko zasedanje o izobraževanju v jezikih manjšin

V prihodnjih dneh, 28. in 29. novembra, bo na sedežu Združenih narodov v Ženevi potekalo letno srečanje organizacij narodnih in jezikovnih manjšin, ki bo tokrat v celoti namenjeno poučevanju jezikov manjšin oziroma izobraževanju v jezikih manjšin. Posebni poročevalec Združenih narodov za jezikovne manjšine Fernand De Varennes je letošnje zasedanje pripravil veliko temeljiteje, kot so to počeli njegovi predhodniki. Organiziral je namreč tri predhodne posvete, v Evropi, Aziji in Afriki, na katerih je zbral veliko predlogov in ocen, ki jih je nato strnil v temeljne dokumente, o katerih bo tekla razprava na ženevskem zasedanju.

Evropski posvet je potekal 6. in 7. maja letos v Bruslju. Udeležili so se ga predstavniki 175 organizacij iz številnih evropskih držav; v dveh dneh so osvetlili vse aspekte problematike poučevanja v manjšinskih jezikih oziroma učenja manjšinskih jezikov in na tej osnovi je De Varennes pripravil obsežno poročilo, ki bo temelj razprave na ženevskem zasedanju; pravzaprav bodo predmet razprave tri poročila, kajti podobno poročilo je De Varennes pripravil tudi po azijskem in afriškem zasedanju.

Poročilo po uvodu, v katerem je opisan potek priprav, vsebuje poglavje, ki zadeva prednosti dvojezičnega učenja za pripadnike jezikovnih manjšin, nato pa štiri sklope priporočil: dimenzijo človekovih pravic v zvezi s tem vprašanjem, zakonodajo in politiko držav, pedagoški pristop ter kakovost in nadzor.

Celotno poročilo tukaj.