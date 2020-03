Ženska enakopravnost šele leta 2277

»Delavka – strašna beseda, ki je prej ni poznal noben jezik, ki je ni noben čas pojmoval in ki sama odtehta ves tako zvani napredek naših dni! Žena, ki je delavka, ni več žena. Nima več tistega skritega, zavarovanega, čistega življenja; ne obdajajo je več nežni sveti utiski rodbinskega življenja; ne živi več pod moževo oblastjo ...«

Tako je zapisano v knjigi Slavoja Žižka Jezik, ideologija, Slovenci, izdani leta 1987 pri ljubljanski Delavski enotnosti. Žižek je bil takrat star 38 let. Zapis ni njegovo maslo, sicer ne bi pozneje postal sedanji mednarodno znani, uveljavljeni in svetovno iskani Slavoj Žižek.

Zapis je citat iz dela Janeza Evangelista Kreka Socializem. Žižek ga je povzel iz tretjega zvezka njegovih Izbranih spisov izdanih leta 1925 pri Jugoslovanski tiskarni. Od tiste izdaje je minilo skoraj sto let. Krek je odstavek o »delavki – strašni besedi ...« zapisal še prej, leta 1901, ko je pri Slovenski krščansko-socialni zvezi, vedno v Ljubljani, izšel prvotni Socijalizem.

Po več kot sto letih delavka ni več »strašna beseda«. Je – vsaj v zahodnem svetu - beseda vsakdanjega življenja, družbene danosti in gospodarskih procesov, ki to danost določajo.

Nekaj pa se še vedno strašnega skriva v besedi delavka: strašanska razlika z besedo delavec, najbolj vidna v prepadu med plačilom dela prve in drugega. Po stoletju in še mnogo več od »vstopa« ženske v proizvodni svet ostaja ta razlika velika. Seveda, zadnja desetletja se je sicer nekolikanj zmanjšala, ženske dobivajo v proizvodnem procesu vse večjo težo, a so vseeno – za enako opravljeno delo – slabše plačane kot moški. Spolne enakopravnosti na področju plač ni, in je – žal – še dolgo ne bo.

Tako izhaja iz poročila o globalni spolni razliki za leto 2020 (Global Gender Gap Report 2020) Svetovnega gospodarskega foruma. Po tem poročilu bodo dosegle ženske enakopravnost v plačah čez 257 (dvestosedeminpetdeset!!!) let, to je leta 2277. Bolje se ženskam piše na političnem področju, saj naj bi postale politično enakopravne »že« čez 95 let, leta 2115. Potemtakem v tem 21. stoletju ne bodo ženske ne politično, še manj pa gospodarsko enakopravne moškim.