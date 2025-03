Ženske na trgu dela še vedno velike poraženke

Po zadnjih razpoložljivih podatkih italijanskega statističnega zavoda Istat, ki se nanašajo na leto 2023, ženske predstavljajo polovico prebivalstva v Itliji in v FJK (51,1 odstotka). Vendar pa je bilo med moškimi v delovni dobi (15–64 let) na državni ravni zaposlenih 70,4 odstotka, med ženskami pa le nekaj več kot vsaka druga (52,5 %). To pomeni skoraj 18-odstotno razliko.

Italija je na zadnjem mestu v EU po stopnjah zaposlitve žensk, ta kazalnik pa je 13,2 točke nižji od povprečne vrednosti Evropske unije (65,7 %). V FJK so sicer zelo blizu tega povprečja (62,2 %), vendar je razlika med spoloma skoraj 13-odstotna. Razkorak je najbolj očiten v starostni skupini 25–34 let (18,2 odstotka).

Tako v študiji ugotavljata raziskovalca zavoda Ires Fvg Alessandro Russo in Chiara Cristini, ki sta obdelala statistične podatke zavoda Istat. Ta sta v raziskavi med drugim poudarila, da krajši delovni čas še vedno velja za »žensko delo«. Leta 2023 je imela več kot tretjina žensk zaposlitev s krajšim delovnim časom (34,5 odstotka v FJK, 31,5 % v Italiji), med moškimi pa je teh bilo le 7,6 v FJK in 8,1 % v Italiji.

V podjetjih še vedno zelo malo žensk zaseda vodstvene položaje. Leta 2023 so ženske v FJK predstavljale 15,3 odstotka vodilnih kadrov, v Italiji pa 22 odstotkov. Opaziti je tudi pomembno plačno razliko: -33,2 % v FJK (-9.405 evrov v absolutnem znesku) in -29,5 % v Italiji (-7.997 evrov).