Ženske prej prijavijo mobing kot moški

Mobing, sistematično trpinčenje in ustrahovanje na delovnem mestu, je zahrbten pojav, ki mnogokrat ostane neprijavljen. Da bi prekinili trpljenje, se ljudje večkrat raje odločijo, da zamenjajo službo. Obstaja pa druga možnost: obisk svetovalnice, kjer je mogoče podati anonimno prijavo, a tudi pridobiti podporo in svetovanje o tem, kako ravnati v primeru suma mobinga, saj v teh delujejo psihologi, odvetniki in zdravniki.

Več žensk kot moških

Kot je bilo slišati na današnji predstavitvi statistik delovanja iz prvega letošnjega polletja ob prisotnosti Alessie Rosolen, v deželni vladi odgovorne za področje dela, v vseh svetovalnicah za žrtve mobinga (v vsaki pokrajini FJK deluje ena) opažajo večji obisk med ženskami, teh je bilo v letošnjem prvem semestru za približno 70 %.

Med obiskovalci svetovalnic močno prednjačijo zaposleni v zasebnem sektorju, približno v razmerju 70–30, le v tržaški pokrajini, kjer je koncentracija javnih ustanov in s tem zaposlenih v javnem sektorju večja, je razmerje obratno, torej 70–30 v prid javnemu sektorju.

Če občutijo, da so deležni psihičnega nasilja na delovnem mestu, se za obisk svetovalnic prej odločijo zaposleni s pogodbo za nedoločen čas, je povedala sodelavka tržaške in pordenonske svetovalnice Chiara Tomasella.

Kje delujejo svetovalnice

Tržaška svetovalnica (Ul.Capitelli 2) je dosegljiva na tel. št. 3517095391 ali na elektronskem naslovu antimobbing.trieste@gmail.com, goriška deluje v Ul. Barzellini 5 in je dosegljiva na tel. št 0481 383515 ali 0481 091326 in na naslovu antimobbing.gorizia@gmail.com, z videmsko (Trg Patriarcato 3) pa je mogoče vzpostaviti stik s klicem na tel. št. 0432 1272071 ali s sporočilom na antimobbing.udine@gmail.com.