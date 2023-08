Na avtocesti A4 danes poročajo o močno zgoščenem prometu in zastojih. Kolone so okrog poldneva nastajale tudi med Devinom in cestninsko postajo pri Moščenicah v smeri Benetk. Pred cestninsko postajo je daljša čakalna vrsta. Promet je upočasnjen tudi med Moščenicami in izvozom Tržič vzhod in na razcepu z avtocesto A28 pri San Stinu v smeri Benetk. Zastoji so občasno nastajali tudi na odseku med Latisano in San Stinom, poroča Automap.it.