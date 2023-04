Živo pacientko razglasili za mrtvo in obvestili svojce

V Splošni bolnišnici Brežice so po poročanju medijev pred dvema tednoma 80-letno žensko razglasili za mrtvo in o smrti obvestili svojce. Slovenske novice, ki so prve pisale o dogodku, navajajo, da so svojci čez pol ure prejeli nov klic, v katerem jim je zdravnik pojasnil, da se je zmotil in da je pacientka še živa, poroča STA.

V bolnišnici Brežice so potrdili zaplet. »Do neljubega dogodka je prišlo zaradi neupoštevanja protokola lečečega zdravnika glede ugotavljanja smrti pacientke,» je za Slovenske novice pojasnila direktorica bolnišnice Brežice Anica Hribar.

Sobni zdravnik je svojce o smrti obvestil, še preden je bila smrt potrjena z EKG-zapisom, je povedala Anica Hribar in dodala, da je v protokolu določeno, da svojce o smrti pacienta obvestijo, ko je smrt potrjena z EKG-zapisom. Zdravnik pa je stanje bolnice ocenil le s prostim očesom, potem pa se je oglasila, ker jo je zeblo.

Po navedbah direktorice bolnišnice je bila pacientka ves čas v sobi, kjer se je zdravila, saj po protokolu ravnanja z umrlimi velja pravilo, da leži umrla oseba še dve uri po ugotovljeni smrti na oddelku bolnišnice. Svojci pa naj bi prejeli pravo informacijo o zdravstvenem stanju pacientke le 30 minut po prvem klicu, v katerem jih je zdravnik obvestil, da je pacientka umrla. Zdravnik je za napako prejel opomin.