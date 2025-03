Živo srebro ponekod že padlo pod ničlo, današnja noč pa bo hladnejša

Proti nam je sinoči z burjo začel pritekati občutno hladnejši zrak kot v minulih dneh. Najnižje nočne temperature so se v FJK tudi ponekod na Kraški planoti že danes spustile pod ničlo, jutrišnje jutro pa bo še hladnejše. Najnižjo temperaturo v deželi je meteorološka opazovalnica agencije Arpa namerila na Višarjah, kjer se je živo srebro ponoči spustilo na -12,5 stopinje Cezija. Nizke vrednosti so beležili tudi ponekod na Kraški planoti, in sicer v Bazovici, kjer so namerili -0,8 stopinje Celzija in pri Briščikih, kjer so namerili ničlo. Drugod so bile nočne temperature rahlo višje, na Kraški planoti povečini okrog ničle ali le nekaj desetink stopinje nad ničlo, na Goriškem pa povečini okrog +2 stopinj Celzija.

Burja je ponoči in zjutraj povečevala občutek mraza. V Tržaškem zalivu so v drugem delu noči namerili njen najmočnejši sunek 80 kilometrov na uro, v zadnjih urah pa je že nekoliko oslabela.

Popoldne bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija.

Jutri bo prav tako prevladovalo sončno vreme. Burja bo oslabela in ponehala.

Noč bo hladnejša od današnje. Najnižje nočne temperature bodo razen ob morju povečini pod ničlo. Jutri čez dan pa bo rahlo topleje.

V sredo bo prav tako pretežno jasno. Najnižje nočne temperature bodo podobne jutrišnjim, čez dan pa bo še nekoliko topleje.

Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek in petek, ko bo tudi ponoči postopno topleje.

V soboto se bo povečala oblačnost. Od nedelje pa je pričakovati poslabšanje s padavinami.