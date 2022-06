Žiža za več italijanščine v mešanem okolju

V slovenskem Državnem zboru je v teku razprava o novi vladi, ki jo je poslancem predstavil predsednik Robert Golob. Stališča manjšinskih poslancev je iznesel poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Poudaril je, da so pred družbo številni izzivi, ki terjajo vzpostavitev trdnega temelja za čim boljše medsebojno sodelovanje, za medgeneracijsko solidarnost in skrb za šibkejše. »Samo tako bomo lahko dosegli tiste cilje in vrednote za izboljšanje kakovosti n kvalitete vseh državljank in državljanov,» je dejal.

Dotaknil se je izzivov narodnih skupnosti, tako italijanske kot madžarske, ki jih je kljub temu, da je Slovenija po njegovih besedah ustavno-pravno na tem področju med najbolj razvitimi državami, precej. Poudaril je pomen implementacije javne rabe italijanščine in madžarščine na območju občin, kjer živita skupnosti, kot tudi izpolnjevanje pravic na področju vzgoje in izobraževanja.

Glede bodoče vlade si obe narodni skupnosti želita, da bi podpisali sporazum o sodelovanju, v katerem bi oblikovali konkretne naloge, ki so bile že odprte ter jim dodali nove projekte, denimo gradnjo prostorov in obnova dvojezičnih italijanskih vrtcev in šol. Žiža, ki bo glasoval za Golobovo vlado, je izpostavil tudi pomen poglobitve sodelovanja z Italijo in Madžarsko.