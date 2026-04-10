Zoran Stevanović (Resni.ca) novi predsednik Državnega zbora

Zoran Stevanović, prvak stranke Resni.ca, je novi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, za izvolitev je bilo potrebnih 46 glasov.

Na ustanovni seji desetega sklica Državnega zbora je bila vložena ena sama kandidatura za predsednika DZ, ki je druga najvišja funkcija v Republiki Sloveniji. Poslanci »protisistemske« stranke Resni.ca, krščanskodemokratske Nove Slovenije (NSi) in desne Slovenske demokratske stranke (SDS) so prispevali glasove za kandidaturo Zorana Stevanovića, prvaka stranke Resni.ca, ki je debitantka v slovenskem državnem zboru in tudi zadnja stranka, ki je prestopila prag za vstop v parlament.

Kandidaturo je v peščici sekund predstavil prvopodpisani poslanec Nedeljko Todorović (Resni.ca), ki je v imenu predlagateljev dejal, da je Stevanović »v teh razmerah kandidat, ki lahko poveže različne politične smeri, prevzame vodenje DZ ter zagotovi njegovo polno delovanje ter nemoten potek 10. sklica DZ«.

V predvolilni kampanji je Stevanović prisegal, da v vladi pod vodstvom Janeza Janše (SDS) Resni.ca, ki je s svojimi petimi poslanskimi mesti lahko jeziček na tehtnici za oblikovanje vladne koalicije in dosego 46 od 90 glasov, ne bo sodelovala. Marsikdo se zato v teh urah sprašuje, če bo Stevanović to obljubo držal. Glasovanje je sicer tajno. V primeru, da bi ga podprli parlamentarci strank SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca, bi Stevanović lahko prejel 48 glasov, ali celo 50, če bi glas zanj oddala tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

V stranki Svoboda, ki je bila na državnozborskih volitvah 22. marca relativna zmagovalka, so napovedali, da Stevanovićeve kandidature ne bodo podprli, Socialni demokrati ter stranka Levica in Vesna pa so napovedali, da glasovnic ne bodo prevzeli. V razpravi pred glasovanjem se poslanke in poslanci preostalih strank (SDS, NSi, Demokrati, Resni.ca) niso oglasili.