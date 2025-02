Zračna onesnaženost vse večja

V teh dneh je zrak prekomerno onesnažen z delci v večjem delu Slovenije. Ravni bodo visoke predvsem zjutraj in zvečer, čez dan pa se bodo prehodno nekoliko znižale, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Visoke ravni so posledica izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer.

Predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slednji dodaja, da je gibanje na prostem najbolj priporočljivo stran od prometnic, najbolje v parku ali gozdu.

V FJK so bili danes razen redkih izjem podatki o zračni onesnaženosti povečini znotraj dovoljenih meja. S stanovitnim vremenom, ki se obeta v prihodnjih dneh, pa je nadvse verjetno, da bodo v prihodnjih dneh poskočili.