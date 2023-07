Mitja Blažič je strokovni sodelavec Zagovornika načela enakosti. Gre za samostojni slovenski državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Pred tem je delal v nevladni organizaciji Legebitra, največji organizaciji v Sloveniji, ki se ukvarja z vprašanjem pravic LGBT - lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb. Vodil je prvi mladinski center za LGBT mlade. Delal je tudi na HIV preventivi in je predaval mladim o človekovih pravicah. Pred tem je bil petnajst let novinar. Oglašal se je na Radiu Koper iz studia Nova Gorica. Daljše obdobje je delal na Prvem programu Radia Slovenija.

Izvira iz Goriških brd. Njegova babica, s katero je v otroštvu preživel veliko časa, je bila rojena v Miščku ob mejni reki Idriji, nato pa je živela v Kožbanskem kotu. Vedno je živel na meji. »Zrasel sem med dvema kulturama, skoraj bolj z italijansko kot s slovensko,« trdi Mitja. Italijanščine se je naučil kot otrok, ker je gledal risanke, televizijske kvize v italijanščini ter sanremski festival, ki ga še danes strastno spremlja.

Obrobna identiteta

Babica je sicer bolj gravitirala k Čedadu in Krminu, zato je navezan na Benečijo. Z družino so veliko zahajali v Gorico, Trst pa mu je bil neodkrit univerzum, dokler se ni z možem, informacijskim tehnologom Vikijem, lani spomladi preselil v stanovanje v najemu v Ulico dei Fabbri. »Meja, obmejnost in obrobje so moje naravno kulturno okolje. Tudi moja identiteta je obrobna, zato je zame Trst optimalen kraj, kjer sem izbral, da bom živel,« nadaljuje.

Skoraj trideset let je živel namreč v Ljubljani, dokler se nista z možem naveličala napornih odnosov z najemodajalci. Poleg tega pa so cene nepremičnin v Ljubljani previsoke. »Oba potrebujeva za življenje mesto oz. urbano središče, ki nima tako visoke stopnje socialne kontrole, kot jo ima vas,« pripoveduje Mitja. Podčrtuje tudi potrebo po ruralnem okolju, ki pa ji zadosti s stiki z nonino domačijo in rodno družino v Brdih. Mesto mu ponuja večjo ponudbo dogodkov, medkulturni živelj ter progresivnejši način razmišljanja. Z možem sta iskala tudi okolje z razvito LGBT sceno in mesto, ki je dobro izhodišče za njuna pogosta potovanja.

Mož je namignil na Trst: odločila sta se, da bosta eno leto živela v najemu. Če bi bila zgodba uspešna, bi nato skušala kupiti stanovanje in po enem letu in treh mesecih v najemu ... si v teh dneh ogledujeta stanovanja naprodaj.