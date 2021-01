»Žrtev« fojb, ki ni končala v fojbi

Občina Spilimbergo (bivša pordenonska pokrajina) je februarja leta 2019 postavila spominsko obeležje žrtvam fojb in ubitih v letih 1944-1945, ki je takoj povzročil polemike, malo zaradi svoje zunanje oblike, predvsem pa zaradi vklesanih imen. Nekateri krajani so namreč prepričani, da vsi, ki so navedeni na spomeniku, niso končali v fojbah, ampak da so kot pripadniki fašistične Salojske republike izgubili življenje v boju s partizani, nekateri tudi v Sloveniji.