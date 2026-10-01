Četrtek, 1. oktobra 2026

Nad vzhodno in srednjo Evropo se zadržuje obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam dokaj suh zrak.

Danes dopoldne bo jasno, popoldne bo le rahlo oblačno zaradi občasne visoke koprenaste oblačnosti. Sprva bo pihala burja, popoldne na zahodni obali pa morski veter. Na Tržaškem bo v glavnem pihal severovzhodnik. V visokogorju bo toplo in suho. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 4000 m.

Danes bo precej jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.