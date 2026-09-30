Pri prostorskem upravljanju bodo upoštevali manjšine

Novi deželni zakon o reformi prostorskega upravljanja, ki ga je danes začel obravnavati deželni svet Furlanije - Julijske krajine, bo upošteval tudi krajevne skupnosti in priznane jezikovne manjšine. To je sporočil deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani, potem ko je bil izglasovan njegov amandma v tem smislu. Zakonski predlog mora hkrati upoštevati samostojnost občin in uveljavljati potrebo po skupnem načrtovanju. Med razpravo je Pisani opozoril, da je v obmejnem prostoru »potrebno upoštevati tudi okoliščine vzdolž državne meje, saj se marsikatera potreba prostorskega načrtovanja ne more izvajati brez kontinuitete z obeh strani meje«.

Svetnik SSk je tudi vložil amandma k drugemu členu, ki pri splošnih smernicah dodaja upoštevanje kulturnih, jezikovnih, identitetnih in naselbinskih posebnosti jezikovnih skupnosti, ki so zgodovinsko prisotne in zakonsko zaščitene. Z amandmajem se je strinjala pristojna odbornica Cristina Amirante, nakar ga je izglasoval tudi deželni svet.