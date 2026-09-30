Domnevni požigalec vozil pred sodnico vse zanikal

Nisem bil jaz.« S temi besedami je Marco Zaccaria, 36-letni Tržačan in nekdanji gasilski čuvaj v glavni bolnišnici, danes stopil pred sodnico in zanikal, da bi bil povezan z nizom požigov, ki so poldrugo leto pretresali tržaško mestno obrobje. Na tretjem naroku v postopku, ki je sicer potekal za zaprtimi vrati in v katerem mu tožilstvo očita požig več kot 30 vozil, je bil Zaccaria prvič osebno navzoč na sodišču in podal svojo različico dogodkov.

Tožilstvo mu očita, da je med julijem 2024 in decembrom 2025 zanetil požare na avtomobilih, motorjih in skuterjih na različnih koncih Trsta, predvsem na območju Ulice Campanelle in v Naselju sv. Sergija. Požigi naj bi povzrocili za vec deset tisoc evrov škode. Primer je dosegel vrhunec v noči s 14. na 15. december lani, ko je pred stanovanjskim kompleksom v Ulici Grego zagorelo več vozil. Po navedbah tožilstva naj bi Zaccaria tam zažgal deset vozil, med njimi avtomobile in motorna kolesa. Lokalna policija ga je nato prijela. Ob aretaciji se je upiral redarjem , eden od njih pa naj bi bil tudi poškodovan. Poleg požigov mu zato očitajo tudi upiranje uradni osebi in telesne poškodbe.

Pred sodnico Luiso Pittalis je obdolženec včeraj zanikal odgovornost za požige in pojasnil okoliščine, ki jih je obramba doslej predstavljala kot pomembne za njegovo razumevanje primera.