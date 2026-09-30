VREME
DANES
Sreda, 30 september 2026
Iskanje
Črna kronika

Domnevni požigalec vozil pred sodnico vse zanikal

Na sodišču se je nadaljevalo sojenje 35-letnemu Tržačanu, ki mu tožiltsvo očita, da je v poldrugem letu požgal več kot 30 vozil

Sanela Čoralič |
Trst |
30. sep. 2026 | 19:05
    Domnevni požigalec vozil pred sodnico vse zanikal
    Zoglenela vozila v Naselju svetega Sergija( Tedeschi/Fotodamj@n )
Dark Theme

Nisem bil jaz.« S temi besedami je Marco Zaccaria, 36-letni Tržačan in nekdanji gasilski čuvaj v glavni bolnišnici, danes stopil pred sodnico in zanikal, da bi bil povezan z nizom požigov, ki so poldrugo leto pretresali tržaško mestno obrobje. Na tretjem naroku v postopku, ki je sicer potekal za zaprtimi vrati in v katerem mu tožilstvo očita požig več kot 30 vozil, je bil Zaccaria prvič osebno navzoč na sodišču in podal svojo različico dogodkov.

Tožilstvo mu očita, da je med julijem 2024 in decembrom 2025 zanetil požare na avtomobilih, motorjih in skuterjih na različnih koncih Trsta, predvsem na območju Ulice Campanelle in v Naselju sv. Sergija. Požigi naj bi povzrocili za vec deset tisoc evrov škode. Primer je dosegel vrhunec v noči s 14. na 15. december lani, ko je pred stanovanjskim kompleksom v Ulici Grego zagorelo več vozil. Po navedbah tožilstva naj bi Zaccaria tam zažgal deset vozil, med njimi avtomobile in motorna kolesa. Lokalna policija ga je nato prijela. Ob aretaciji se je upiral redarjem , eden od njih pa naj bi bil tudi poškodovan. Poleg požigov mu zato očitajo tudi upiranje uradni osebi in telesne poškodbe.

Pred sodnico Luiso Pittalis je obdolženec včeraj zanikal odgovornost za požige in pojasnil okoliščine, ki jih je obramba doslej predstavljala kot pomembne za njegovo razumevanje primera.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: