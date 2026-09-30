Nov italijanski volilni zakon brez omembe Slovencev

Odbor za ustavna vprašanje italijanske poslanske zbornice je dokončno zavrnil popravek k volilnemu zakonu, s katerim je Demokratska stranka (DS) nameravala zagotoviti izvolitev poslanke ali poslanca slovenske narodnosti. In to le v primeru, da nihče od Slovenk ali Slovencev ne bi bil direktno izvoljen na strankarskih listah. Tudi v poslanskem odboru, kot sicer v senatu, je bil odločilen politični veto, ki ga je nad možnostjo olajšane izvolitve Slovencev postavila stranka Bratov Italije. S tem je zgodba vezana na nov volilni zakon za Slovence v Italiji končana.

Predlagatelj popravka, tržaški poslanec Gianni Cuperlo je poudaril, da volilni mehanizem DS za Slovence ne vpliva na število parlamentarnih mandatov v Furlaniji Julijski krajini in tudi ne na večinsko nagrado za zmagovito koalicijo. Obžaloval je, da so predlagatelji volilnega zakona tudi formalno popolnoma prezrli zaščitni zakon za slovensko manjšino. To po njegovem predstavlja velik korak nazaj v primerjavi s sedanjim in prejšnjimi volilnimi zakoni.

Italijanski volilni sistem po besedah poslanca stranke Bratov Italije predsednice vlade Giorgie Meloni Alessandra Urzija ne predvideva »blindiranega« parlamentarnega mandata za nobeno jezikovno skupnost. Tudi za nemško skupnost v bocenski pokrajine ne, ki je deležna olajšav na osnovi mednarodnih sporazumov in t.i. imenovanega paketa. Popravek DS bi po njegovi oceni uvedel zajamčeno parlamentarno zastopstvo za manjšino, »za katero ne vemo v resnici, koliko pripadnikov sploh šteje«.