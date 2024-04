Četrtek, 11. aprila 2024

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, v glavnem zaradi visoke in tanke koprenaste oblačnosti. Na Kraški planoti in v Trstu bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. V nižinskem pasu in na obali bodo temperature še vedno nad dolgoletnim povprečjem za ta čas. Ničla bo nad 3000 m nadmorske višine.

Jutri bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji bo dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.