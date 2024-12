Četrtek, 12. decembra 2024

Prevladovalo bo jasno vreme. V alpskih dolinah in tudi v nižinskem pasu bo zmrzovalo. Na območju Trbiža bo sprva možna megla ali nizka oblačnost. Na Tržaškem bo v prvem delu dneva še pihala zmerna burja.

Na Primorskem bo precej jasno, še bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature od -3 do 1, v Zgornjesavski dolini do -5, najvišje dnevne od 2 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.