Četrtek, 14. novembra 2024

Jutri bo v glavnem rahlo oblačno vreme, nekoliko bolj spremenljivo bo v Karniji in na Trbižkem. Do jutra bo na obalnem območju in na vzhodnem pasu pihala zmerna burja. V nižinskem pasu bo v izpostavljenih legah ponoči lahko zmrzovalo. V hribovitem setu se bo pojavljala izrazita temperaturna inverzija; po kotlinah in dolinah bo zmrzovalo.

Jutri se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Nekaj sonca bo predvsem v gorah in na Primorskem, kjer bo sprva še pihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.