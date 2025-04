Sreda, 9. aprila 2025

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Nad vzhodno in srednjo Evropo se od severa pomika manjša vremenska motnja, ki bo oplazila naše kraje. V višinah s severnim vetrom k nam doteka razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo jasno. Popoldne se bo oblačnost povečala. V gorskem svetu bodo možne rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200 – 1500 m.

Danes bo zjutraj delno jasno in popoldne pretežno oblačno. Več jasnega vremena bo na obali. Čez dan bo v zahodni in osrednji Sloveniji pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.