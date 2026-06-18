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Četrtek, 18. junija 2026

Spletno uredništvo |
18. jun. 2026 | 0:01
    Četrtek, 18. junija 2026
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Območje visokega zračnega tlaka sega iznad zahodne Evrope tudi nad Alpe in srednjo Evropo. S severozahodnimi višinskimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši, a občasno še nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes dopoldne bo jasno do zmerno oblačno. Popoldne bo v hribih bolj spremenljivo in ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Vroče bo.

Danes bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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