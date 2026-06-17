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Kolesarstvo

Pogačar po zelo dolgem napadu do zanesljive zmage

Slovenski kolesarski as je osvojil uvodno etapo dirke po Švici, odločilni napad je sprožil več kot 70 kilometrov pred ciljem

Erik Piccini |
Sondrio |
17. jun. 2026 | 18:09
    Pogačar po zelo dolgem napadu do zanesljive zmage
    Slovenski as Tadej Pogačar med samostojno vožnjo na klancih v okolici Sondria (ANSA)
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Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v veličastnem slogu dobil prvo od petih etap dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem v Sondriu se je slovenski as otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z dvema minutama in trinajstimi sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost). Tretji je bil Italijan Andrea Bagioli (Lidl-Trek), ki je zaostal dve minuti in pol za Pogačarjem. Preostali kolesarji so zaostali že več kot štiri minute. Drugi Slovenec na dirki, Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je ciljno črto prečkal na 18. mestu s štirimi minutami in 44 sekundami zaostanka.

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