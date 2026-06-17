Pogačar po zelo dolgem napadu do zanesljive zmage

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v veličastnem slogu dobil prvo od petih etap dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem v Sondriu se je slovenski as otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z dvema minutama in trinajstimi sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost). Tretji je bil Italijan Andrea Bagioli (Lidl-Trek), ki je zaostal dve minuti in pol za Pogačarjem. Preostali kolesarji so zaostali že več kot štiri minute. Drugi Slovenec na dirki, Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je ciljno črto prečkal na 18. mestu s štirimi minutami in 44 sekundami zaostanka.