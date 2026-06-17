V Miljah zelena luč za širitev predora

Miljski občinski svet je danes še drugič sprejel sklep o spremembi splošnega občinskega prostorskega načrta in občinskega izvedbenega načrta, s katerim je potrdil veljavnost projekta za širitev predora Nazario Sauro v središču mesta.

Postopek so ponovili potem, ko je deželno upravno sodišče (TAR) pred časom zavrnilo projekt na podlagi pritožbe, v kateri so okoljevarstveniki v devetih točkah pojasnili, zakaj naj bi bila dela za miljski prostor škodljiva in katere so nepravilnosti v predlaganem projektu. Upravno sodišče je zavrnilo osem točk priziva, sprejelo pa deveto in zahtevalo, naj občina naroči strateško okoljsko presojo ter oceno tresljajev in hrupa med vrtanjem za širitev predora. Občina je takoj sprejela predlog o ocenjevanju tresljajev in hrupa (rezultati analize so bili za občino nato ugodni), občinski odbor pa je v torek sklenil, da strateške okoljske presoje ne bo naročil, saj je deželna okoljska agencija Arpa opravljeno delo ocenila kot pozitivno in prižgala zeleno luč za nadaljevanje postopka. Tudi konferenca pristojnih organov in služb ni imela pripomb, zato se postopek lahko nadaljuje po začrtani poti s pripravo razpisov za izvedbo del.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.