Dars zaključil obnovo avtocestnega odseka med Kozino in Črnim Kalom

Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem ko so v torek odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev, je Dars objavil na družbenem omrežju X. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne.

Dela za celovito obnovo vozišča, objektov in počivališča Ravne so stekla marca lani in bi morala biti po prvotni časovnici končana novembra lani.

Obnova je zajemala skupno 9,9 kilometra smernih vozišč avtoceste, dela pa je izvajal konzorcij družb Kolektor CPG, CPK in GP Krk. Pogodbena vrednost je znašala 26,6 milijona evrov brez DDV.

Delovna zapora medtem ostaja na območju Postojne, kjer so se dela nedavno začela izvajati tudi v nočnem času. Ukrep je ob prevzemu mandata napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki si je prejšnji teden tudi ogledal potek obnovitvenih del na tem odseku primorske avtoceste.

Po oceni izvajalca del, družbe Kolektor CPG, bi lahko uvedba nočnega dela na območju obnove pri Postojni skupni čas izvedbe projekta skrajšala za približno 20 do 30 dni. Podrobnejše ocene, za koliko bodo nočna dela vplivala na stroške projekta, za zdaj še ni mogoče podati. Izvajanje nočnih del je bilo sicer predvideno že v okviru pogodbenih določil, zato zaradi njihove uvedbe Dars ne bo sklepal dodatnih pogodbenih aneksov.