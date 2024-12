Četrtek, 19. decembra 2024

V Alpah bo spremenljivo do bolj oblačno vreme, v nižinskem pasu in na obali bo oblačno z meglicami. Proti večeru se bodo začele pojavljati rahle do zmerne padavine, ki bodo verjetnejše na vzhodnem pasu. Proti Cadoreju in na območju Trbiža bo vreme lepše. V hribovitem svetu bo zvečer rahlo snežilo nad okoli 1000 m.

Jutri se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Zvečer bo ob morju zapihal jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.