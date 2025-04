Rdeča luč za rdeče cone

V Trstu ne bodo podaljšali rdečih con, ki so jih uvedli 20. januarja in prekinili 31. marca. To odločitev so sprejeli danes dopoldne na sestanku odbora za varnost, ki ga je vodil prefekt Pietro Signoriello. Ta je dejal, da je bil ukrep zelo učinkovit, saj se je v predelih mesta, v katerih so okrepili nadzor, kriminaliteta zmanjšala. Kljub temu bodo organi pregona še naprej zelo pozorno spremljali dogajanje na območja, kjer je morala policija največkrat posredovati zaradi sporov, pretepov in drugih kaznivih dejanj. V obdobju, v katerem je veljal ukrep, so legitimirali več kot pet tisoč oseb, vsakih 36 ur so morali iz cone oddaljiti po eno osebo. Prav tako Občina Trst ne bo odredila nove prepovedi prodaje in točenja alkoholnih pijač po določeni uri, pa tudi časovno ne bo omejevala obratovanja lokalov.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.