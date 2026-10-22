Četrtek. 22. oktobra 2026

Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topel in precej vlažen zrak.

Zjutraj se bodo še pojavljale zmerne padavine, še bodo možne nevihte, zlasti na vzhodu. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik, na obali okrepljena burja.

Sprva bo oblačno in deževno. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.