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Nogomet

Kras Repen v polfinalu pokala, častno slovo Juventine

V polfinalu bo Kras 4. novembra igral proti Muggii

Jan Grgič |
FJK |
22. okt. 2026 | 0:01
    Kras Repen v polfinalu pokala, častno slovo Juventine
    Juventina (na arhivski fotografiji) je v Miljah zmagala z 0:2 (SIMCIC/TIBALDI)
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NOGOMET

ČETRTFINALE POKALA ELITNE LIGE (povratni tekmi)

Kras Repen – Pro Fagagna 2:1 (2:0)

Strelca: 14. Gojanović, 34. Juren, 92. avtogol

Kras Repen: Bužan,Verzegnassi (Delutti), Tuccia, Soban (Catera), Rajčevič (Male), Ermacora, Perhavec, Perić, Juren, Gajšek (Codaglio), Gojanović (Pescatori). Trener: Sandrin.

Muggia – Juventina 0:2 (0:0)

Strelca: 86. Hoti, 89. Loi

Juventina: De Mattia, Vecchiato (Beda), Loi, Liut (Kerpan), Petejan, Bevilacqua, Novati (Leban), Lesjak (Kanapari), Selva, Hoti, Carnese (Loggia). Trener: Buonocunto.

Kras je napredoval v polfinale, v katerem bo igral proti Muggii. Prva tekma bo 4. novembra, povratna pa 25. novembra. Finale bo 6. januarja v Fagagni. Na današnji tekmi v Miljah je pri Juventini po skoraj dveh letih spet stopil na igrišče Kevin Kerpan.

Ostali četrtfinalni tekmi: Teor – San Luigi 1:0, UFM – Chions 2:0.

Ostali polfinalni par: Teor – UFM.

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