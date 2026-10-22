Kras Repen v polfinalu pokala, častno slovo Juventine

NOGOMET
ČETRTFINALE POKALA ELITNE LIGE (povratni tekmi)
Kras Repen – Pro Fagagna 2:1 (2:0)
Strelca: 14. Gojanović, 34. Juren, 92. avtogol
Kras Repen: Bužan,Verzegnassi (Delutti), Tuccia, Soban (Catera), Rajčevič (Male), Ermacora, Perhavec, Perić, Juren, Gajšek (Codaglio), Gojanović (Pescatori). Trener: Sandrin.
Muggia – Juventina 0:2 (0:0)
Strelca: 86. Hoti, 89. Loi
Juventina: De Mattia, Vecchiato (Beda), Loi, Liut (Kerpan), Petejan, Bevilacqua, Novati (Leban), Lesjak (Kanapari), Selva, Hoti, Carnese (Loggia). Trener: Buonocunto.
Kras je napredoval v polfinale, v katerem bo igral proti Muggii. Prva tekma bo 4. novembra, povratna pa 25. novembra. Finale bo 6. januarja v Fagagni. Na današnji tekmi v Miljah je pri Juventini po skoraj dveh letih spet stopil na igrišče Kevin Kerpan.
Ostali četrtfinalni tekmi: Teor – San Luigi 1:0, UFM – Chions 2:0.
Ostali polfinalni par: Teor – UFM.