Slovenska reprezentanca U16 je bila pretrd oreh za okrepljeni Jadran

Danes popoldne se je začel mednarodni mladinski košarkarski turnir Zudek No Borders Euro Cup 2026. Organizator že pete izvedbe zelo kakovostnega tekmovanja za starostno skupino U16 je AŠZ Jadran. V telovadnici Aldo Cova na Opčinah so bile na sporedu prve štiri tekme.

V prvem dvoboju sta se pomerila srbska Mega in Pallacanestro Trieste. Zmage z izidom 77:67 so se veselili košarkarji beograjske zasedbe, ki pa so se morali kar potruditi, da so strli odpor Tržačanov. Sledil je obračun med domačim Jadranom in slovensko reprezentanco U16. Zmago so s končnim izidom 62:85 zanesljivo osvojili Slovenci. Jadran, ki ga vodita trener Andrea Mura in pomočnik Rok Heiligstein, na turnirju nastopa z okrepljeno ekipo. Dres združene ekipe so oblekli košarkarji KD Nova Gorica mladi Nicolas Dos Santos, Žiga Pušnar in Tarik Muratović, član KKSežana Staš Ozbič in Domov košarkar Luca Michilini. Jadran se bo jutri ob 16.30 pomeril s štirikratnim zaporednim zmagovalcem turnirja Real Madridom.

V tretjem dvoboju je Joventut Badalona s 114:61 nadigrala okrnjeni Dubai (zaradi težav z vizumi za vstop na Hrvaško, je ekipa ostal brez svojih treh najboljših igralcev), na večerni poslastici pa sta se pomerila Real Madrid in Armani Olimpia Milano.

Mega – Pallacanestro Trieste 77:67 (22:14, 37:34, 57:51)

Jadran – Slovenija U16 62:85 (14:26, 31:46, 47:70)

Jadran: Dos Santos 8 (4:8, 2:9, 0:4), Pušnar 12 (1:4, 1:3, 3:6), Jogan 0 (-, 0:1, 0:1), Ciani 0 (-, -, -), Michilini5 (1:2, 2:5, -), Ban 3 (-, 0:3, 1:1), Gaon 4 (1:2, 0:1, 1:1), Ceppi 6 (-, 3:6, -), Ozbič 0 (0:2, -, -), Chert 0 (-, -, -), Grgič 4 (-, 2:4, 0:1), Muratović 20 (3:6, 4:10, 3:5). Trener: Mura.

Joventut Badalona – Dubai Basketball 114:61 (33:18, 64:33, 94:44)

Večerna tekma: Real Madrid – Armani Olimpia Milano

Jutri na Opčinah:

14.30 Armani Olimpia Milano – Slovenija U16

16.30 Real Madrid – Jadran

18.30 Mega – Dubai Basketball

20.30 Pallacanestro Trieste – Joventut Badalona