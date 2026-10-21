Slovenski in italijanski policisti vadili čezmejno zasledovanje

Italijanska in slovenska policija že več let plodno sodelujeta, v zadnjih letih se je že večkrat zgodilo, da sta bili »prisiljeni« sodelovati tudi pri čezmejnih zasledovanjih. Prav zato sta tržaška kvestura in policijska uprava Koper danes priredili vajo v čezmejnem zasledovanju.

Bilateralni sporazum med Italijo in Slovenijo omogoča, da policijske enote pod določenimi pogoji nadaljujejo zasledovanje osumljencev oziroma oseb, ki se niso ustavile na policijski kontroli, tudi onstran državne meje. Današnja vaja je preizkušala predvsem hitrost izmenjave informacij med italijansko in slovensko policijo, medsebojno koordinacijo ter splošni komunikacijo in sodelovanje med pristojnimi oddelki. Odvijala se je v dopoldanskih urah med Divačo, Bazovico in Kozino.