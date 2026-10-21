Prodaja sedeža društva v Barkovljah močno skrbi mlade

Napovedana prodaja nepremičnine v Ulici Bonafata v Barkovljah, v kateri ima sedež tamkajšnje slovensko kulturno društvo, odmeva v javnosti. Nazadnje se je oglasil Barkovljanski mladinski krožek, podmladek društva, ki izraža veliko zaskrbljenost in razočaranje.

Člani Barkovljanskega mladinskega krožka (BMK) v dolgem sporočilu za medije navajajo, da je družba Dom društvu pred dnevi zagotovila, da bo kupec na svoje stroške poskrbel za posodobitev prostorov: »Dom je še pripisal, da bodo prostori ostali ‘v naši lasti’ in da jih bo lahko društvo še naprej uporabljalo.« »Do danes smo razpolagali z nekaj več kot 400 kv. metri notranjih prostorov, Dom oziroma Tržaška matica omenjata le 150 kv. metrov, kar bi bistveno okrnilo naše delovanje. Potem je tu vprašanje zunanjih prostorov: trenutno društvo razpolaga z več kot 1000 kv. metri,« kjer so, dokler se je dalo, prirejali različne dogodke. »Kaj bo iz zunanjih prostorov, nam ni dano vedeti,« so pripomnili. Dejstvo, da naj bi bil potencialni kupec močno zadolžen, člane BMK dodatno skrbi. »Nimamo zagotovil, da bi novi lastnik lahko na lastne stroške posodobil stavbo in nam en del odstopil v uporabo« ter zagotovil nemoten obstoj in delovanje društva.

»Pri vsem tem se pozablja najpomembnejše: kaj takšna prodaja pomeni za mlade, ki v Barkovljah nimamo drugega prostora, kjer bi se lahko zbirali in ustvarjali. Smo ena redkih aktivnih skupin mladih v mestu.« »Tolikokrat poslušamo, da moramo mladi dobiti prostor, kjer se bomo lahko udejstvovali, družili in razvijali svoje dejavnosti. Zdaj pa se dogaja prav nasprotno: ta prostor se nam jemlje!« so zapisali in dodali, da je bil za številne generacije to kraj, »kjer so odraščale, se družile in razvijale svojo slovensko identiteto«. »Če izgubimo možnost njegove uporabe, nam ne vzamejo le prostora za današnje dejavnosti, temveč tudi možnost, da bi v njem ustvarjali nove spomine in uresničevali načrte za prihodnost,« menijo.

Nočejo biti kolateralna škoda

Skrbi jih, da se o usodi stavbe odloča po finančnem ključu, premalo pa se upošteva njena družbena, kulturna in človeška vrednost. »Ne pristajamo na to, da bi mladi postali postranska škoda kupčije, o kateri nismo odločali in katere posledice bomo nosili predvsem mi. Če se res zavedamo pomena mladih za prihodnost slovenske narodne skupnosti v Italiji, potem jim ne smemo hkrati jemati prostorov, v katerih se ta skupnost vsak dan znova gradi,« piše v sporočilu.

Navajajo, da so se pred časom na srečanju s predstavniki družbe Dom in SKGZ pojavile želje, da bi bila barkovljanska nepremičnina na zadnjem mestu potencialnih prodaj. Ena izmed omenjenih rešitev je bila tudi ustanovitev zadruge, katere člani bi si lastili nepremičnino. »Šlo bi za širši projekt, v katerega bi lahko vpletli zamejske podjetnike in investitorje.« Za simbolično investicijo, s katero bi tržno izkoristili stanovanja v drugem nadstropju. Ta pot »ne bi zahtevala od privatnikov le dajanje denarja ‘za narodov blagor’, temveč bi jim v zameno ponudila majhen dohodek«. Ostalo je pri besedah, »vse kaže, da bo SKD Barkovlje kolateralna škoda v procesu sanacije podjetja«. Mladi apelirajo na pomoč, politično ali ekonomsko, v Italiji ali Sloveniji. Razmišljajo o protestnih akcijah, prim čemer omenjajo »kulturno okupacijo« prostorov.