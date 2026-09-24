Četrtek, 24. septembra 2026

Območje visokega zračnega tlaka se je od severozahoda razširilo proti Balkanu. V višinah od severa nad naše kraje še doteka suh in postopno nekoliko toplejši zrak.

Danes bo spremenljivo, popoldne bo oblačnost naraščala. Ponekod bodo možne padavine, predvsem na vzhodu. Pihal bo južni veter.

Danes čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.