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Odbojkarsko EP

Finska senzacionalno izločila Italijo

Italijanski odbojkarji so s 2:3 presenetljivo izgubili proti Finski, ki si je tako pridobila polfinalno vstopnico

Urška Petaros |
Turin |
24. sep. 2026 | 0:03
    Finska senzacionalno izločila Italijo
    Finci so zasluženo premagali Italijo (CEV)
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Italijanski odbojkarji so na domačem evropskem prvenstvu presenetljivo izgubili proti Finski s 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:25). Finci so pripravili najbrž največje presenečenje na letošnjem evropskem prvenstvu in izločili aktualne svetovne prvake.

Tekma je bila v prvem nizu ves čas izenačena, v končnici pa je Italija uspela doseči nekaj zaporednih točk in zanesljivo osvojila niz. V drugem je bila na razliko boljša Finska, ki je na krilih navdušenja in ob bledi predstavi Italije tretji niz zmagala z ogromno razliko. Četrti niz je bil znova precej izenačen, a je Italija znova prevladala na koncu. V petem nizu je večji del vodila, Finska pa ni nikoli popustila, prva prišla do zaključne žoge in jo tudi izkoristila.

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