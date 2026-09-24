Finska senzacionalno izločila Italijo

Italijanski odbojkarji so na domačem evropskem prvenstvu presenetljivo izgubili proti Finski s 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:25). Finci so pripravili najbrž največje presenečenje na letošnjem evropskem prvenstvu in izločili aktualne svetovne prvake.

Tekma je bila v prvem nizu ves čas izenačena, v končnici pa je Italija uspela doseči nekaj zaporednih točk in zanesljivo osvojila niz. V drugem je bila na razliko boljša Finska, ki je na krilih navdušenja in ob bledi predstavi Italije tretji niz zmagala z ogromno razliko. Četrti niz je bil znova precej izenačen, a je Italija znova prevladala na koncu. V petem nizu je večji del vodila, Finska pa ni nikoli popustila, prva prišla do zaključne žoge in jo tudi izkoristila.