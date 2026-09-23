Simbolično zasedli pisarno vodstva StarTecha

V podjetju StarTech se zaostrujejo razmere. Po ponedeljkovem sestanku na ministrstvu za podjetništvo in Made in Italy (Mimit) so zaposleni soglasno sklenili, da bodo vztrajali v stalnem zborovanju. Po koncu današnjega zborovanja so se odpravili pred pisarno vodstva in jo simbolično zasedli. Od vodstva zahtevajo odgovore, od institucij pa hitre ukrepe za rešitev podjetja, ohranitev proizvodnje in delovnih mest.

Sindikalne organizacije Fim, Fiom, Uilm in Ugl Metalmeccanici ter predstavniki zaposlenih v svetu delavcev so v sporočilu zapisali, da so zaposleni znova izrazili izgubo zaupanja v izvršnega direktorja Novico Mrdovića Vianella. Ob tem so poudarili, da je položaj podjetja zaznamovan z veliko negotovostjo.

Ena od možnosti, ki jo v tem trenutku obravnavajo, je začetek postopka izredne uprave. S tem so se na ponedeljkovem srečanju v Rimu strinjali tako predstavniki ministrstva in deželne vlade kot tudi sindikati in predstavniki Confindustrie za severni Jadran. Na včerajšnjem zborovanju so delavci izrazili podporo tej možnosti. Po oceni sindikatov bi izredna uprava lahko omogočila spremembo upravljanja, zagotovila neprekinjeno poslovanje ter zaščitila proizvodno premoženje in delovna mesta.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.